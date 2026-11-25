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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 58
Ya-Sin
58
36:58
سلام قولا من رب رحيم ٥٨
سَلَـٰمٌۭ قَوْلًۭا مِّن رَّبٍّۢ رَّحِيمٍۢ ٥٨
سَلَٰمٞ
ﱘ
قَوۡلٗا
ﱙ
مِّن
ﱚ
رَّبّٖ
ﱛ
رَّحِيمٖ
ﱜ
٥٨
ﱝ
Paz! Eis como serão saudados por um Senhor Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.