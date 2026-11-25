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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 55
Ya-Sin
55
36:55
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٥٥
إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍۢ فَـٰكِهُونَ ٥٥
إِنَّ
ﱁ
أَصۡحَٰبَ
ﱂ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱃ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱄ
فِي
ﱅ
شُغُلٖ
ﱆ
فَٰكِهُونَ
ﱇ
٥٥
ﱈ
Em verdade, hoje os diletos do Paraíso estarão em júbilo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.