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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 53
Ya-Sin
53
36:53
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٥٣
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣
إِن
ﳆ
كَانَتۡ
ﳇ
إِلَّا
ﳈ
صَيۡحَةٗ
ﳉ
وَٰحِدَةٗ
ﳊ
فَإِذَا
ﳋ
هُمۡ
ﳌ
جَمِيعٞ
ﳍ
لَّدَيۡنَا
ﳎ
مُحۡضَرُونَ
ﳏ
٥٣
ﳐ
Bastará um só toque (de trombeta), e eis que todos comparecerão ante Nós!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.