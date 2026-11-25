Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 51
Ya-Sin
51
36:51
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ٥١
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥١
وَنُفِخَ
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلصُّورِ
ﲮ
فَإِذَا
ﲯ
هُم
ﲰ
مِّنَ
ﲱ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﲲ
إِلَىٰ
ﲳ
رَبِّهِمۡ
ﲴ
يَنسِلُونَ
ﲵ
٥١
ﲶ
E a trombeta será soada, e ei-los que sairão dos seus sepulcros e se apressarão para o seu Senhor.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.