Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 49
Ya-Sin
49
36:49
ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون ٤٩
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩
مَا
ﲛ
يَنظُرُونَ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
صَيۡحَةٗ
ﲞ
وَٰحِدَةٗ
ﲟ
تَأۡخُذُهُمۡ
ﲠ
وَهُمۡ
ﲡ
يَخِصِّمُونَ
ﲢ
٤٩
ﲣ
Não esperam nada, a não ser um estrondo que os fulmine enquanto estão disputando.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.