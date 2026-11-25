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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 47
Ya-Sin
47
36:47
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ٤٧
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٤٧
وَإِذَا
ﱺ
قِيلَ
ﱻ
لَهُمۡ
ﱼ
أَنفِقُواْ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
رَزَقَكُمُ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
قَالَ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَفَرُواْ
ﲃ
لِلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُوٓاْ
ﲅ
أَنُطۡعِمُ
ﲆ
مَن
ﲇ
لَّوۡ
ﲈ
يَشَآءُ
ﲉ
ٱللَّهُ
ﲊ
أَطۡعَمَهُۥٓ
ﲋ
إِنۡ
ﲌ
أَنتُمۡ
ﲍ
إِلَّا
ﲎ
فِي
ﲏ
ضَلَٰلٖ
ﲐ
مُّبِينٖ
ﲑ
٤٧
ﲒ
E quando lhes é dito: Fazei caridade daquilo com que Deus vos agraciou!, os incrédulos dizem aos fiéis: Havemos nósde alimentar alguém a quem, se Deus quisesse, poderia fazê-lo? Certamente estais em evidente erro.
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Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.