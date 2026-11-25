[ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ] وه كاتێك پێیان بووترێ ببهخشن لهوهی كه خوای گهوره پێى بهخشیون [ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ] كافران وهكو گاڵتهپێكردن به باوهڕداران ئهڵێن [ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ] ئایا ئێمه خواردن بدهین به كهسانێك كه ئهگهر خوای گهوره خۆی ویستی لێ بوایه خواردنی پێ ئهبهخشین [ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) ] وه به باوهڕداران دهڵێن: بهڕاستی ئێوه له گومڕاییهكی زۆر ئاشكرادان كه فهرمان به ئێمه دهكهن به بهخشین.