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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 43
Ya-Sin
43
36:43
وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ٤٣
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
وَإِن
ﱑ
نَّشَأۡ
ﱒ
نُغۡرِقۡهُمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
صَرِيخَ
ﱕ
لَهُمۡ
ﱖ
وَلَا
ﱗ
هُمۡ
ﱘ
يُنقَذُونَ
ﱙ
٤٣
ﱚ
E, se quiséssemos, tê-los-íamos afogada, e não teriam quem ouvisse os seus gritos, nem seriam salvos,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.