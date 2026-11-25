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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 39
Ya-Sin
39
36:39
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَٱلۡقَمَرَ
ﲻ
قَدَّرۡنَٰهُ
ﲼ
مَنَازِلَ
ﲽ
حَتَّىٰ
ﲾ
عَادَ
ﲿ
كَٱلۡعُرۡجُونِ
ﳀ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳁ
٣٩
ﳂ
E a lua, cujo curso assinalamos em fases, até que se apresente como um ramo seco de tamareira.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.