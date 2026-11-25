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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 38
Ya-Sin
38
36:38
والشمس تجري لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم ٣٨
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلشَّمۡسُ
ﲱ
تَجۡرِي
ﲲ
لِمُسۡتَقَرّٖ
ﲳ
لَّهَاۚ
ﲴﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
تَقۡدِيرُ
ﲷ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲸ
ٱلۡعَلِيمِ
ﲹ
٣٨
ﲺ
E o sol, que segue o seu curso até um local determinado. Tal é o decreto do Onisciente, Poderosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
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