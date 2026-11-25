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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ya-Sin Aia 37
Ya-Sin
37
36:37
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
وَءَايَةٞ
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لَّهُمُ
ﲨ
ٱلَّيۡلُ
ﲩ
نَسۡلَخُ
ﲪ
مِنۡهُ
ﲫ
ٱلنَّهَارَ
ﲬ
فَإِذَا
ﲭ
هُم
ﲮ
مُّظۡلِمُونَ
ﲯ
٣٧
ﲰ
E também é sinal, para eles, a noite, da qual retiramos o dia, e ei-los mergulhados nas trevas!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.