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Tafsir: Taha 20:95
Taha
95
20:95
قال فما خطبك يا سامري ٩٥
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَـٰسَـٰمِرِىُّ ٩٥
قَالَ
فَمَا
خَطۡبُكَ
يَٰسَٰمِرِيُّ
٩٥
Disse (Moisés): Ó samaritano, qual é a tua intenção?
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[
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (٩٥)
] پاشان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ڕووی كرده (سامیری) و پێى وت: ئهی (سامیری) چی وای لێكردیت كه ئهم ئیشه بكهی گوێلكێك دروست بكهی له ئاڵتوون و بانگی خهڵكی بكهی بۆ پهرستنی (سامرى له قهومێكى مانگاپهرست بوو، وه خۆشهویستى مانگاپهرستى له دڵیدا جێگیرو چهسپاو بوو،وه لهگهڵ بهنى ئیسرائیل موسڵمان بوونى خۆى ئاشكرا كرد بوو).