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Tafsir: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
Não me segues? Desobedeceste a minha ordem?
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[
أَلَّا تَتَّبِعَنِ
] بۆچی شوێنى من نهكهوتیت و خێرا پێت نهوتم؟ [
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣)
] ئایا تۆ سهرپێچی فهرمانی منت كرد وه لای ئهمان مایتهوه كه گوێلك ئهپهرستن.