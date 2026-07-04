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Taha
84
20:84
قال هم اولاء على اثري وعجلت اليك رب لترضى ٨٤
قَالَ هُمْ أُو۟لَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٨٤
قَالَ
هُمۡ
أُوْلَآءِ
عَلَىٰٓ
أَثَرِي
وَعَجِلۡتُ
إِلَيۡكَ
رَبِّ
لِتَرۡضَىٰ
٨٤
Respondeu: Eles estão a seguir os meus passos; por isso, apressei-me até Ti, ó Senhor, para comprazer a ti.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي
] وتی: ئهی پهروهردگار ئهوانیش له من نزیكن و به شوێن پێی من و به دوای مندا دێن [
وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (٨٤)
] خوایه من پهلهم كردو هاتم بۆ لای تۆ تا زیاتر لێم ڕازی بیت.