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Taha
82
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
Somos Indulgentíssimo para com o fiel, arrependido, que pratica o bem e se encaminha.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنِّی لَغَفَّارࣱ لِّمَن تَابَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَءَامَنَ﴾ وَحَّدَ اللَّه ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ يَصْدُق بِالْفَرْضِ وَالنَّفْل ﴿ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَى موته