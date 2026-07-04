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Taha
78
20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
فَأَتۡبَعَهُمۡ
فِرۡعَوۡنُ
بِجُنُودِهِۦ
فَغَشِيَهُم
مِّنَ
ٱلۡيَمِّ
مَا
غَشِيَهُمۡ
٧٨
O Faraó os perseguiu com os soldados; porém, a água os tragou a todos!
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[
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ
] كاتێك كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهنی ئیسرائیلی لهگهڵ خۆیدا برد فیرعهونیش به سهربازهكانیهوه شوێنیان كهوت [
فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨)
] پێیان گهیشتن به دهریاكه ئهوهی كه چیرۆكهكهیت بیست، فیرعهون و سهربازهكانى له دوایانهوه بوون و دهریاكهیش له پێشیانهوه بوو، كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- به فهرمانى خواى گهوره گۆچانهكهى دا به دهریاكهدا دوانزه رێگاى وشكیان بۆ كرایهوه لهناو دهریاكهو ئاوهكه وهكو شاخ راوهستاو رزگاریان بوو، فیرعهون و سهربازهكانى دوایان كهوتن و چوونه ناو دهریاكه ئاوهكه به فهرمانى خواى گهوره گهیشتهوه بهیهك و نوقم بوون و لهناوچوون.