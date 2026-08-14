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Tafsir: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
إِنَّا
قَدۡ
أُوحِيَ
إِلَيۡنَآ
أَنَّ
ٱلۡعَذَابَ
عَلَىٰ
مَن
كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ
٤٨
Foi-nos revelado que o castigo recairá sobre quem nos desmentir e nos desdenhar.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٤٨)
] به دڵنیایى ئێمه وهحیمان بۆ هاتووه لهلایهن خوای گهورهوه كه سزای خوای گهوره لهسهر كهسێكه كه ئایهتهكانی خوای گهورهو بهڵگهكانی خوا بهدرۆ بزانێ وه پشت ههڵبكات له ئیمان هێنان و وهری نهگرێت.