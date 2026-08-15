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Tafsir: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
أَهۡلَكَ
بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱصۡطَبِرۡ
عَلَيۡهَاۖ
لَا
نَسۡـَٔلُكَ
رِزۡقٗاۖ
نَّحۡنُ
نَرۡزُقُكَۗ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
لِلتَّقۡوَىٰ
١٣٢
E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu também. Não te impomos ganhares o teu sustento, pois Nós teproveremos. A recompensa é dos devotos.
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[
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
] وه تۆ فهرمان به كهسوكارت یان به ئوممهتهكهت بكه به نوێژ كردن [
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
] وه ئارام بگره لهسهر نوێژ كردنهكهت [
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
] ئێمه داوای ڕزق و ڕۆزی له تۆ ناكهین بهڵكو ئێمه ڕزق و ڕۆزی تۆ ئهدهین، (خواى گهوره له فهرموودهى قودسیدا دهفهرمێت: ئهى ئادهمیزاد خۆت بۆ پهرستنى من یهكلا بكهوه دڵت پڕ دهوڵهمهندى دهكهم و ههژاریت ناهێڵم، ئهگهر وانهكهیت دڵت پڕ سهرقاڵى دونیا دهكهم و ههژاریت بۆ پڕ ناكهمهوه) [
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)
] وه سهرهنجامیش كه بهههشته تهنها بۆ ئههلی تهقوایه.