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Tafsir: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
أَهۡلَكَ
بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱصۡطَبِرۡ
عَلَيۡهَاۖ
لَا
نَسۡـَٔلُكَ
رِزۡقٗاۖ
نَّحۡنُ
نَرۡزُقُكَۗ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
لِلتَّقۡوَىٰ
١٣٢
E recomenda aos teus a oração e sê constante, tu também. Não te impomos ganhares o teu sustento, pois Nós teproveremos. A recompensa é dos devotos.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ﴾ اصْبِرْ ﴿عَلَیۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ﴾ نُكَلِّفك ﴿رِزۡقࣰاۖ﴾ لِنَفْسِك وَلَا لِغَيْرِك ﴿نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَـٰقِبَةُ﴾ الْجَنَّة ﴿لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ لِأَهْلِهَا