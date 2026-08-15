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Tafsir: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ
مِن
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامٗا
وَأَجَلٞ
مُّسَمّٗى
١٢٩
Porém, se não houvesse sido pela sentença proferida por teu Senhor e pelo término prefixado, o castigo teria sidoinevitável.
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[
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
] وه ئهگهر ئهو بهڵێنه نهبوایه له خوای گهورهوه كه پێشتر داویهتی كه سزایان دوا بخات بۆ ڕۆژی قیامهت، یان سزایان نهدات تا بهڵگه جێگیر نهكات بهسهریاندا [
لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (١٢٩)
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان و سزاكهی دوا نهئهكهوت بۆ كاتی دیاریكراو كه ڕۆژی قیامهته.