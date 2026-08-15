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Tafsir: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
Dirá: Ó Senhor meu, por que me congregastes cego, quando eu tinha antes uma boa visão?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة:
{ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ }
في دار الدنيا
{ بَصِيرًا }
فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة.