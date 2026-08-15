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Tafsir: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
Havíamos firmado o pacto com Adão, porém, te esqueceu-se dele; e não vimos nele firme resolução.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَاۤ إِلَىٰۤ ءَادَمَ﴾ وَصَّيْنَاهُ أَنْ لَا يَأْكُل مِنْ الشَّجَرَة ﴿مِن قَبۡلُ﴾ أَيْ قَبْل أَكْله مِنْهَا ﴿فَنَسِیَ﴾ تَرَكَ عَهْدنَا ﴿وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمࣰا ١١٥﴾ حَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ