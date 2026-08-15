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Tafsir: Taha 20:111
Taha
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
As frontes se humilharão ante o Vivente, o Subsistente. Quem tiver cometido iniqüidade estará desesperado.
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[
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ
] وه ڕووهكان ههمووی زهلیل و ملكهچن بۆ خوای گهوره كه ههمیشه زیندووهو ناخهوێت، وه ههڵسوڕێنهرو بهڕێوهبهری بوونهوهره [
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١١)
] وه ئهوهی كه زوڵم و ستهمی كردبێت و شهریكى بۆ خوای گهوره دانابێت لهو ڕۆژهدا زهرهرمهنده.