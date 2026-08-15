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Tafsir: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
Murmurarão entre si: Não permanecestes muito mais do que dez (dias)!
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Tafseer Jalalayn
﴿یَتَخَـٰفَتُونَ بَیۡنَهُمۡ﴾ يَتَسَارُّونَ ﴿إِن﴾ مَا ﴿لَّبِثۡتُمۡ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَّا عَشۡرࣰا ١٠٣﴾ مِنْ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا