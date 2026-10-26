Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 7
Sad
7
38:7
ما سمعنا بهاذا في الملة الاخرة ان هاذا الا اختلاق ٧
مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْـَٔاخِرَةِ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَـٰقٌ ٧
مَا
ﱽ
سَمِعۡنَا
ﱾ
بِهَٰذَا
ﱿ
فِي
ﲀ
ٱلۡمِلَّةِ
ﲁ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲂ
إِنۡ
ﲃ
هَٰذَآ
ﲄ
إِلَّا
ﲅ
ٱخۡتِلَٰقٌ
ﲆ
٧
ﲇ
Não ouvimos coisa igual entre as outras comunidades. Isso não é senão uma ficção!
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.