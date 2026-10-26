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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 6
Sad
6
38:6
وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هاذا لشيء يراد ٦
وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌۭ يُرَادُ ٦
وَٱنطَلَقَ
ﱯ
ٱلۡمَلَأُ
ﱰ
مِنۡهُمۡ
ﱱ
أَنِ
ﱲ
ٱمۡشُواْ
ﱳ
وَٱصۡبِرُواْ
ﱴ
عَلَىٰٓ
ﱵ
ءَالِهَتِكُمۡۖ
ﱶﱷ
إِنَّ
ﱸ
هَٰذَا
ﱹ
لَشَيۡءٞ
ﱺ
يُرَادُ
ﱻ
٦
ﱼ
E os chefes se retiraram, dizendo: Ide e perseverai com os vossos deuses! Verdadeiramente, isto é algo designado.
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Tafsir Fathul Majid
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