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Tafsir: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
E junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares (companheiras) da mesma idade.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কারা।