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Tafsir: Sad 38:51
Sad
51
38:51
متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ٥١
مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍۢ كَثِيرَةٍۢ وَشَرَابٍۢ ٥١
مُتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
يَدۡعُونَ
فِيهَا
بِفَٰكِهَةٖ
كَثِيرَةٖ
وَشَرَابٖ
٥١
Ali repousarão recostados; ali poderão pedir abundantes frutos e bebidas.
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[
مُتَّكِئِينَ فِيهَا
] له بهههشتدا پاڵ ئهدهنهوه [
يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١)
] وه داوای جۆرهها میوهی زۆرو خواردنهوهی زۆر ئهكهن و پێیان ئهبهخشرێ.