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Sad
45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
E menciona os Nossos servos Abraão, Isaac e Jacó, possuidores de poder e de visão.
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العربية
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[
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٤٥)
] وه تۆ یادی ئهم بهندانهی ئێمه بكهوه ئیبراهیم و ئیسحاق و یهعقوب كه ئهمانه دهستێكى باڵایان ههبووه له كردهوهى چاك و پهرستندا، وه چاكهى زۆریان ههبوو بهسهر خهڵكهوه، وه خاوهن بینایى بوونهو حهقبین بوونهو زانیارى و شارهزاییان ههبووه له دیندا.