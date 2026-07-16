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Sad
30
38:30
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب ٣٠
وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَـٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠
وَوَهَبۡنَا
لِدَاوُۥدَ
سُلَيۡمَٰنَۚ
نِعۡمَ
ٱلۡعَبۡدُ
إِنَّهُۥٓ
أَوَّابٌ
٣٠
E agraciamos Davi com Salomão. Que excelente servo! Eis que foi contrito!
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Tafseer Al-Baghawi
قوله عز وجل:
" ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب "