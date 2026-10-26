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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 2
Sad
2
38:2
بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍۢ وَشِقَاقٍۢ ٢
بَلِ
ﱇ
ٱلَّذِينَ
ﱈ
كَفَرُواْ
ﱉ
فِي
ﱊ
عِزَّةٖ
ﱋ
وَشِقَاقٖ
ﱌ
٢
ﱍ
Porém, os incrédulos estão imbuídos de arrogância e separatismo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.