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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 18
Sad
18
38:18
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ١٨
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
إِنَّا
ﱎ
سَخَّرۡنَا
ﱏ
ٱلۡجِبَالَ
ﱐ
مَعَهُۥ
ﱑ
يُسَبِّحۡنَ
ﱒ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﱓ
وَٱلۡإِشۡرَاقِ
ﱔ
١٨
ﱕ
Em verdade, submetemos-lhe as montanhas, para que com ele Nos glorificassem ao anoitecer e ao amanhecer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.