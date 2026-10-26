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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 17
Sad
17
38:17
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب ١٧
ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧
ٱصۡبِرۡ
ﱁ
عَلَىٰ
ﱂ
مَا
ﱃ
يَقُولُونَ
ﱄ
وَٱذۡكُرۡ
ﱅ
عَبۡدَنَا
ﱆ
دَاوُۥدَ
ﱇ
ذَا
ﱈ
ٱلۡأَيۡدِۖ
ﱉﱊ
إِنَّهُۥٓ
ﱋ
أَوَّابٌ
ﱌ
١٧
ﱍ
Tolera o que dizem e recorda-te do Nosso servo, Davi, o vigoroso, que foi contrito!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.