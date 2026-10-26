[ وَثَمُودُ ] وه قهومی ثهمودیش صاڵح پێغهمبهریان - صلی الله علیه وسلم - بهدرۆزانی [ وَقَوْمُ لُوطٍ ] قهومی لوطيش لوط پێغهمبهریان - صلی الله علیه وسلم - بهدرۆزانی [ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ] وه خاوهنی دارهكان ئهوانهی كه دارێكی زۆریان ههبوو له كهناری دهریاوه تا (مهدیهن) شوعهیب پێغهمبهریان - صلی الله علیه وسلم - به درۆزانى [ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) ] ئا ئهمانه ههموویان حیزبهكانن و له ئێوه بههێزترو دهوڵهمهندتر بوونه خواى گهوره لهناوى بردن و سهروهت و سامان و دهسهڵات و سهرباز له سزاى خواى گهوره رزگارى نهكردن.