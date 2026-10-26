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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Aia 12
Sad
12
38:12
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ١٢
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَعَادٌۭ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١٢
كَذَّبَتۡ
ﲵ
قَبۡلَهُمۡ
ﲶ
قَوۡمُ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٞ
ﲹ
وَفِرۡعَوۡنُ
ﲺ
ذُو
ﲻ
ٱلۡأَوۡتَادِ
ﲼ
١٢
ﲽ
Antes deles, haviam desmentido: o povo de Noé, o povo de Ad e o Faraó, o senhor das estacas.
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Tafsir Fathul Majid
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