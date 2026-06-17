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Muhammad
9
47:9
ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩
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Isso, por terem recusado o que Deus revelou; então, Ele tornará as suas obras sem efeito.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
ولهذا قال :
( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله )
أي : لا يريدونه ولا يحبونه ،
( فأحبط أعمالهم )