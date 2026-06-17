Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
6
47:6
ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
E os introduzirá no Paraíso, que lhes tem sido anunciado.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)
] وه ئهیانخاته بهههشتهوه كه بهههشتی پێ ناساندوون، ئهوانهی كه ئهچنه بهههشتهوه چۆن ماڵهكانی خۆیان له دونیا شارهزان لهوه زیاتر شارهزای ماڵهكانی خۆیانن له بهههشتدا.