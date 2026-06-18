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Muhammad
18
47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
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Porventura, aguardam algo, a não ser a Hora, que os açoutará subitamente? Já lhes chegaram os indícios. De que lhesservirá lhes ser recordado aquilo que os surpreenderá?
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَهَلۡ یَنظُرُونَ﴾ مَا يَنْتَظِرُونَ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِیَهُم﴾ بَدَل اشْتِمَال مِنْ السَّاعَة أَيْ لَيْسَ الْأَمْر إلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ ﴿بَغۡتَةࣰۖ﴾ فَجْأَة ﴿فَقَدۡ جَاۤءَ أَشۡرَاطُهَاۚ﴾ عَلَامَاتهَا مِنْهَا بَعْثَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْشِقَاق الْقَمَر وَالدُّخَان ﴿فَأَنَّىٰ لَهُمۡ إِذَا جَاۤءَتۡهُمۡ﴾ السَّاعَة ﴿ذِكۡرَىٰهُمۡ ١٨﴾ تُذَكِّرهُمْ أَيْ لَا يَنْفَعهُمْ