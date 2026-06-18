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Muhammad
16
47:16
ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولايك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ١٦
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ١٦
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E entre eles, há os que te escutam e, ao se retirarem da tua assembléia, dizem, àqueles, que foram agraciados com a sabedoria: Que é que foi dito agora? Tais são osque têm os seus corações sigilados por Deus, porque se entregam às suas luxúrias!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
] وه ههیانه له مونافیقان گوێ له تۆ ئهگرن ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- [
حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
] تا له مهجلیسی تۆ دهرئهچن [
قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا
] به زانایانی صهحابه ئهڵێن: ئهوه ئێستا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- باسی چی ئهكرد؟ لهبهر ئهوهی تێناگهن، یاخود وهكو گاڵتهپێكردن وا ئهڵێن [
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
] ئا ئهمانه خوای گهوره مۆری داوه بهسهر دڵیاندا له هیچ شتێك تێنهگهن [
وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦)
] وه شوێنی ههواو ئارهزووی خۆیان كهوتوون.