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Muhammad
14
47:14
افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
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Porventura, aqueles que observam a evidência do seu Senhor poderão ser equiparados àqueles cujas ações foramabrilhantadas e que se entregaram às suas luxúrias?
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