Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
12
47:12
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ١٢
إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ١٢
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊ
ﱋ
ﱌﱍ
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘ
Em verdade, Deus introduzirá os fiéis, que praticam o bem, em jardins, abaixo dos quais correm os rios; quanto aosincrédulos, que comem como come o gado, o fogolhes servirá de morada.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] ئهو كهسانهی كه باوهڕدار بوونهو كردهوهی چاكیان كردووه به دڵنیایی خوای گهوره ئهیانخاته ناو بهههشتانێكهوه كه پڕه له باخ و باخات وه ئاو به ژێر خانوو دارهكانیاندا ئهڕوات [
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢)
] وه ئهوانهیشی كه كافر بوونه له ژیانی دونیادا ڕائهبوێرن و كات بهسهر ئهبهن وه ئهخۆن ههروهكو چۆن ئاژهڵ ئهخوات، تهنها ههم و غهمیان سك و دامێنیانه وه ئاگر شوێنی مانهوهی ئهمانهیه.