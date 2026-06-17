Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
11
47:11
ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١
ﳒ
ﳓ
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
(Tal não ocorrerá aos fiéis) porque Deus é o protetor dos fiéis, e os incrédulos jamais terão protetor algum.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهرى باوهڕدارانه} [
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١)
] لهبهر ئهوهی خوای گهوره دۆست و پشتیوان و سهرخهری باوهڕدارانه، وه كافرانیش هیچ دۆست و سهرخهرو پشتیوانێكیان نیه، له جهنگی ئوحود (ئهبو سوفیان) وتی: ئێمه (عوززا) مان ههیهو ئێوه (عوززا)تان نیه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئایا وهڵامی نادهنهوه؟ وتیان: بڵێین چی؟ فهرمووی: بڵێن: (خوای گهوره دۆست و سهرخهرو پشتیوانی ئێمهیهو ئێوه دۆست و سهرخهرو پشتیوانتان نیه).