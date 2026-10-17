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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 9
Maryam
9
19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩
قَالَ
ﲒ
كَذَٰلِكَ
ﲓ
قَالَ
ﲔ
رَبُّكَ
ﲕ
هُوَ
ﲖ
عَلَيَّ
ﲗ
هَيِّنٞ
ﲘ
وَقَدۡ
ﲙ
خَلَقۡتُكَ
ﲚ
مِن
ﲛ
قَبۡلُ
ﲜ
وَلَمۡ
ﲝ
تَكُ
ﲞ
شَيۡـٔٗا
ﲟ
٩
ﲠ
Respondeu-lhe: Assim será! Disse teu Senhor: Isso Me é fácil, visto que te criei antes mesmo de nada seres.
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Tafsir Fathul Majid
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