Однажды Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, с нетерпением ждал появления Джибрила, и когда тот спустился к нему, он сказал: «Почему бы тебе не посещать нас почаще?» Эти слова были вызваны сильным желанием посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, почаще встречаться с ангелом и сожалением, которое он испытывал при расставании с ним, а также спокойствием, которое переполняло его душу в его присутствии. Тогда Всевышний Аллах ниспослал это откровение, переданное устами ангела Джибрила. Он поведал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что ангелы не принимают решений самостоятельно, но если Аллах повелевает им сделать что-нибудь, то они незамедлительно выполняют Его волю и не ослушаются Его повелений. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено» (66:6). Воистину, они выполняют только то, что им приказывает Аллах, Который распоряжается прошлым, будущим и настоящим, власть которого распространяется на все времена и на любые уголки Вселенной. Судьба творений зависит только от решения Аллаха. Что же касается ангелов, то они лишь выполняют Его решения. Он повелевает им совершать только то, чего требует Его божественная мудрость. Если же божественная мудрость требует отложить то или иное повеление, то Аллах откладывает его до поры до времени. И поэтому Джибрил напомнил Пророку Мухаммаду о том, что Аллах ничего не предает забвению и не забывает о Своем пророке, да благословит его Аллах и приветствует. По этому поводу Всевышний сказал: «Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел» (93:3). Напротив, Аллах продолжал заботиться о Своем пророке, да благословит его Аллах и приветствует, помогать ему и устраивать его дела. И если ангел задерживался дольше обычного, то это не должно было печалить или беспокоить Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ибо ему следовало знать, что Аллах пожелал этого, потому что этого требовала божественная мудрость.