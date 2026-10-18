О Мухаммад! Помяни в этом Великом Писании пророка Мусу, сына Имрана. Так ты окажешь ему почтение, прославишь его доброе имя и помянешь его заслуги и совершенные качества. Он был избранным посланником и пророком. Арабское слово мухлас означает ‘избранный’. Из этого следует, что Всевышний Аллах избрал пророка Мусу и возвысил его над обитателями миров. Однако в одном из чтений Священного Корана это слово звучит мухлис, что означает ‘искренний’. В этом случае оно означает, что его намерения были чистыми, а его поступки и деяния - искренними ради Аллаха. Оба эти значения применимы в отношении к пророку Мусе, потому что Аллах избрал его за его искренность и преданность. Именно эти качества были причиной его избрания Божьим посланником. И если человек обладал искренностью и заслужил право быть Божьим избранником, то для его характеристики невозможно найти более славные качества. Аллах назвал Мусу пророком и посланником. Будучи пророком, он получал откровения от своего Господа. А, будучи посланником, он доносил до людей слова своего Господа и обучал их основным и второстепенным законам религии. Пророческая миссия связывала его с Аллахом, а миссия посланника связывала его с людьми. Но это не было единственным преимуществом Мусы, потому что Аллах почтил его самой славной и самой лучшей формой откровения - Аллах приблизил его к себе и вел с ним беседу. Это достоинство выделило его из череды пророков и посланников, и он заслужил прозвище Калим ар-Рахман, из которого становится ясно, что он без посредников беседовал с Милостивым Аллахом. Вот почему далее Коран гласит: