Ты не услышишь от меня оскорблений, грубости и всего, что может тебе не понравиться. Я буду непрестанно просить Аллаха наставить тебя на прямой путь и даровать тебе прощение, потому что заслужить прощение Аллаха ты сможешь только тогда, когда встанешь на прямой путь. Что же до меня, то Аллах всегда был милостив и снисходителен ко мне и всегда осенял меня своей заботой. Пророк Ибрахим действительно молил Аллаха простить его отца и наставить его на прямой путь. Когда же он понял, что его отец является врагом Аллаха и что его молитвы не принесут ему никакой пользы, он перестал просить для него прощения и отрекся от злодеяний своего отца. Аллах повелел нам следовать путем этого славного посланника и проповедовать ислам так, как это делал он. Это значит, что мы должны проповедовать истину, вооружившись знаниями, мудростью, добротой, простотой и последовательностью. Мы должны начинать с легких вопросов и постепенно переходить к более сложным, терпеливо придерживаться этого принципа и не испытывать к нему отвращения. Мы также должны быть готовы стойко перенести любые трудности, которые выпадают на долю проповедников истины, потому что многие люди причиняют им страдания и словом, и делом. Мы обязаны быть снисходительны к таким людям и уметь прощать причиненные ими обиды и даже делать им добро словом и делом.