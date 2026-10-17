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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Aia 4
Maryam
4
19:4
قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعايك رب شقيا ٤
قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًۭا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّۭا ٤
قَالَ
ﱏ
رَبِّ
ﱐ
إِنِّي
ﱑ
وَهَنَ
ﱒ
ٱلۡعَظۡمُ
ﱓ
مِنِّي
ﱔ
وَٱشۡتَعَلَ
ﱕ
ٱلرَّأۡسُ
ﱖ
شَيۡبٗا
ﱗ
وَلَمۡ
ﱘ
أَكُنۢ
ﱙ
بِدُعَآئِكَ
ﱚ
رَبِّ
ﱛ
شَقِيّٗا
ﱜ
٤
ﱝ
Dizendo: Ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu; mas nunca fui desventurado emminhas súplicas a Ti, ó Senhor meu!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.