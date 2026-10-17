Кости представляют собой остов человеческого организма, и если они ослабевают, то все тело оказывается слабым. А седина на голове пророка Закарии была еще одним свидетельством его слабости и старости. А ведь именно седина является гонцом смерти, ее предвестником и предшественником. Напоминая об этом, святой пророк подчеркивал свою слабость и беспомощность для того, чтобы Всевышний Аллах поскорее ответил на его мольбу. Аллаху угодно, чтобы люди пытались приблизиться к Нему, признавая свою слабость и свое бессилие, потому что тем самым они связывают свои надежды с Его могуществом и поддержкой. Затем святой пророк признался в том, что ранее Господь не позволял ему разочаровываться в Его милости и не лишал его желаемого. Напротив, Он всегда был прекрасно осведомлен о его нуждах, отвечал на его молитвы и осенял его заботой. Он решил приблизиться к Нему посредством милости, которая была оказана ему прежде, и попросил Его ответить на эту мольбу, напомнив о том, что прежде Он всегда отвечал на его мольбы. Он попросил своего Благодетеля и впредь оказывать ему такую милость.