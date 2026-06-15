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Maryam
23
19:23
فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هاذا وكنت نسيا منسيا ٢٣
فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًۭا مَّنسِيًّۭا ٢٣
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As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma tamareira. Disse: Oxalá eu tivesse morrido antes disto, ficando completamente esquecida.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَجَاۤءَهَا﴾ جَاءَ بِهَا ﴿ٱلۡمَخَاضُ﴾ وَجَع الْوِلَادَة ﴿إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ لِتَعْتَمِد عَلَيْهِ فَوَلَدَتْ وَالْحَمْل وَالتَّصْوِير وَالْوِلَادَة فِي سَاعَة ﴿قَالَتۡ یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿لَیۡتَنِی مِتُّ قَبۡلَ هَـٰذَا﴾ الْأَمْر ﴿وَكُنتُ نَسۡیࣰا مَّنسِیࣰّا ٢٣﴾ شَيْئًا مَتْرُوكًا لَا يُعْرَف وَلَا يُذْكَر