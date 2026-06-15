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Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
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E menciona Maria, no Livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱذۡكُرۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن ﴿مَرۡیَمَ﴾ أَيْ خَبَرهَا ﴿إِذِ﴾ حِين ﴿ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانࣰا شَرۡقِیࣰّا ١٦﴾ أَيْ اعْتَزَلَتْ فِي مَكَان نَحْو الشَّرْق مِنْ الدار